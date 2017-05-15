Амстердам, 15 мая, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Массовая кибератака с 12 по 14 мая затронула пользователей из 150 стран, сообщает 15 мая информационное агентство Heute.

Colin Хакер

«Жертвами кибератаки стали 200 тыс. человек. Такого масштаба мы еще не видели», — сообщил директор Европола Роб Уэйнрайт.

По его словам, действия хакеров коснулись многих предприятий, в том числе крупных компаний.

«Мы не исключаем, что в понедельник, 15 мая, когда люди выйдут на работу, количество кибератак увеличится», — добавляет Уэйнрайт.

Хакеры блокировали компьютеры с помощью троянского вируса, затем требовали у пользователя деньги в размере от $300, чтобы разблокировать систему.

Согласно данным компании по разработке программного обеспечения в области информационной безопасности и защиты информации Symantec, количество кибератак в начале 2017 года выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

«Это самый большой показатель за последние пять лет, — сообщает один из экспертов Symantec. — злоумышленники могут за короткое время заработать сотни млн долларов».