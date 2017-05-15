Барнаул, 15 мая, 2017, 07:01 — ИА Регнум. Неустойчивая погода с сильными ветрами, дождем и грозами стала причиной объявление штормового предупреждения в Алтайском крае. Как сообщают сегодня, 15 мая, специалисты Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение четырех ближайших дней — с 15 по 19 мая в регионе местами в южных районах сохранится высокая пожароопасность — четвертый класс горимости. Опасность возникновения пожаров существует также в Угловском, Краснощековском и Усть-Калманском районах.

Светлана Шаповалова Природа Алтая

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за участившихся лесных пожаров, происходящих в ходе неконтролируемых сельскохозяйственных палов, на всей территории Алтайского края пришлось вводить особый противопожарный режим. Причиной двух лесных пожаров стали сельскохозяйственные палы.

Причем, в Знаменском лесничестве (Хабарский район) пострадали не только насаждения гослесфонда, но и защитная лесополоса, а в Залесовском лесничестве огонь повредил лес.