Москва, 15 мая, 2017, 06:57 — ИА Регнум. Венское соглашение о сокращении добычи нефти, принятое странами ОПЕК и не входящими в картель государствами должно быть продлено. С таким предложением выступили министр энергетики РФ Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сообщает 15 мая Reuters.

Нефтяная вышка

Заявление о сокращении добычи нефти на территории России и Саудовской Аравии министры сделали, выступая в Пекине на брифинге перед журналистами по итогам проведенной совместной встречи. Соглашение об ограничении продлено еще на девять месяцев до марта 2018 года.

В совместном заявлении министров указывается, что в результате переговоров стороны пришли к пониманию необходимости продления совместных усилий по стабилизации нефтяного рынка.

Озвученные Новаком и аль-Фалихом меры будут доведены до других стран-производителей нефти, встреча министров энергетики которых пройдет 25 мая в Вене. Всем участникам Венского соглашения: странам ОПЕК и не входящими в картель государствами — будет предложено присоединиться к соглашению еще на девять месяцев.

Напомним, действие соглашения стран ОПЕК-неОПЕК по сокращению добычи нефти истекает в июне 2017 года. Достигнутое ранее соглашение подразумевало сокращение мировой добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе цены на нефть, растущие в ожидании ключевого заседания ОПЕК 25 мая, наконец стабилизировались. По данным экспертов, ситуация «складывается таким образом, что у картеля просто нет иного выхода, как договариваться и продлять соглашение по заморозке добычи нефти еще на полгода».