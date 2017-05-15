Пекин, 15 мая, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Курс юаня 15 мая вновь существенно прибавил по отношению к доллару США, передает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Юань и доллар

Паритетный курс китайской валюты составил 6,8852 юаня за доллар, что на 96 базисных пунктов выше, чем 12 мая.

Стоит отметить, что 12 мая национальная валюта Поднебесной также показала существенный рост в 103 базисных пункта. Ранее юань пережил затяжной период падения курса.

Как заявляют власти Китая, колебание курса национальной валюты обусловлено затяжной финансовой реформой, начатой еще в 2015 году, однако некоторые зарубежные эксперты уверены, что дело в целенаправленном занижении курса с целью получения экспортных выгод.