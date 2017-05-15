Москва, 15 мая, 2017, 03:05 — ИА Регнум. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал сделанное госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявление о невозможности построения российско-американских отношений с чистого листа. Отношения между двумя странами должны строиться с учетом их сложной истории, соответствующее заявление Пушков опубликовал 15 мая на своей странице в сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Отношения между Россией и США имеют сложную и длительную историю, и дальнейшие взаимосвязи невозможно строить без их учета.

«У России и США сложная история отношений. Нереально их строить с чистого листа, — выразил уверенность сенатор. — Но не надо строить и с грязного, испорченного администрацией Обамы».

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 14 мая, в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о низком уровне отношений между Вашингтоном и Москвой, что невыгодно для интересов и национальной безопасности США.

При этом, по словам американского дипломата, невозможно перезагрузить российско-американские отношения или начать их с чистого листа.

«Мы (власти США и РФ) начинаем с того листа, который у нас есть», — отметил Тиллерсон.