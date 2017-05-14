Богота, 15 мая, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Как свидетельствует испанская El Pais, «за 14 дней застрелено 15 силовиков. Ситуация заставляет вспомнить годы фактического господства в стране наркокартеля, руководимого Пабло Эскобаром».

Elvenezolanohouston.com Ejército de Liberación Nacional

Вечером 13 мая в Лорика (провинция Кордова) неизвестным снайпером был тяжело ранен боец полицейского патруля, а в муниципальном центре Каукасия (департамент Антьокия) неопознанные лица забросали гранатами машину правоохранительных органов, два члена экипажа которой получили ранения.

«В 90-е годы Пабло Эскобар вводил аналогичный план. Тогда он заплатил убийцам полицейских 3 миллиона песо за год, принесший 600 трупов», — вспоминает колумбийский корреспондент газеты Салюд Эрнандес-Мора.

«Руководящие структуры Колумбии пока не выступают с заявлениями, что «правоохранителей не запугать», — отмечает журналист. — Известно только, что власти распространили по своим каналам секретный циркуляр, предписывающий усилить меры безопасности полицейских участков, а всем агентам — максимально повысить бдительность, чтобы не быть застигнутыми врасплох при нападении».

«По мнению некоторых аналитиков, — пишет автор, — структуры, инициировавшие «План пистолет», не имеют никакой четкой политической программы, их действия направлены лишь на срыв соглашения правительства с самой крупной организацией боевиков в стране Революционные вооружённые силы Колумбии (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — FARC)».

FARC — леворадикальная повстанческая организация, объявленная в 2001 году Госдепартаментом США террористической. К этому решению несколько позже присоединился и Евросоюз. Куба и Венесуэла считают FARC «партизанской организацией, действующей на основе боливарианских идей и находящейся в оппозиции к нынешнему правительству Колумбии».

Президент Колумбии неоднократно в последние месяцы заявлял, что процесс мирных переговоров с ФАРК проходит успешно, между сторонами вот-вот будет достигнуто соглашение, обещающее нормализацию ситуации в стране, однако есть информация, что желаемое Сантосом далеко от действительности, — утверждает автор статьи. — Пока представители президента страны ведут переговоры на Кубе с руководителями AUC, ELN и FARC, которые якобы согласны сложить оружие, на территории Колумбии боевики увеличивают свою активность, не останавливаясь ни перед чем».