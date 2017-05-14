Лондон, 15 мая, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Корреспондент Грег Уилфорд подчеркивает, что, «наоборот, у Лондона есть очень хорошие аргументы, которые обязывают Евросоюз возместить Альбиону его крупные взносы в различные европейские проекты».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Джонсон добавил, что Великобритания вообще может уклониться от участия в «переговорах о разводе» с ЕС, если еврочиновники не вернутся с небес на землю», — выделяет основную мысль главного британского дипломата журналист.