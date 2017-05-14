Пекин, 15 мая, 2017, 01:28 — ИА Регнум. Министр обороны КНР Чан Ваньцюань призвал военных и правительства всех уровней уделить больше внимания образованию в области национальной обороны с использованием практических занятий, передает 14 мая агентство «Синьхуа».

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Чан, также являющийся членом Центральной военной комиссии, высказал свои замечания в ходе внезапной проверки, которая затронула такие регионы страны как Шанхай, Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Он призвал обеспечить понимание сложности ситуации, перед которой встает национальная безопасность Китая, отмечая высокую важность национального просвещения в области обороны для всех граждан.

Чан считает, что подобного рода просвещение должно включать в себя знание истории, «взгляд в прошлое, как в зеркало», а также поминовение жертв и поддержание революционного духа.

Он также призвал граждан стоять на стороне правды, поддерживать мир и хранить любовь к Компартии, стране и социализму.

Более того, Чан отметил, что просвещение в области национальной обороны должно быть связано с воспитанием ответственности в рамках всего общества.

Напомним, что политические советники КНР также озабочены вопросами гражданственной сознательности в сфере религии, в связи с чем намерены воспитывать «политически благонадежных, сформированных в религиозном учении, моральных и играющих ключевую роль в критические моменты».

Немаловажную роль в этом играет крайне неспокойная ситуация на Западе страны, где в большом количестве проживает исламское население, часть из которого подвержена радикальным исламистским течениям, не совместимым с территориальной целостностью КНР.

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