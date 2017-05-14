Ереван, 14 мая, 2017, 23:50 — ИА Регнум. На выборах в Совет старейшин Еревана с большим отрывoм лидирует правящая Республиканская партия Армении.

Photolure Мэр Еревана Тарон Маргарян на избирательном участке

Центральная избирательная комиссия Армении начала публикацию первых предварительных результатов выборов. После обработки около 25% избирательных бюллетеней за РПА проголосовали 71,04% избирателей (72 392 голосов). На втором месте оппозиционных блок «Выход» с 21,24% (21 643). Оппозиционная партия «Страна абрикоса» набирает 7,73% (7875).

Большинство избирателей столицы Армении проигнорировало выборы в городской представительный орган.

Явка на выборах составила 40,99% (345 226). В сравнении с парламентскими выборами 2 апреля активность избирателей столицы оказалась ниже более чем на 17%. Тогда на избирательные участки пришли 58,46% избирателей Еревана.

Весь день оппозиционные силы и независимые наблюдатели сигнализировали о подкупе избирателей, каруселях и других нарушениях со стороны РПА.

Аппарат Защитника прав человека изучил около 73 сообщений, опубликованных СМИ и пользователями социальных сетей, относительно предполагаемых нарушений избирательного права. Сообщения в основном касаются скопления избирателей на избирательных участках и в штабах, прерывания онлайн-трансляции хода голосования, вопросов, связанных с процедурой голосованияx.

Согласно аппарату омбудсмена, сведения, содержащие в себе явный состав преступления, обособлены с целью отправки сообщений в органы, осуществляющие уголовное преследование.

В аппарате омбудсмена с особым вниманием изучают информацию о возможном препятствовании работе журналистов и наблюдателей. Офис омбудсмена Армении напомнил, что препятствование выполнению профессиональных обязанностей журналиста является уголовно наказуемым деянием независимо от того, является ли препятствующий должностным лицом или нет.

По сообщению Полиции Армении, в день выборов в Совет старейшин Еревана Полиция получила 69 сообщений о нарушениях.

К моменту закрытия участков (20.00) 3 сообщения касались подкупа избирателей, 3 — принуждения при голосовании, 14 — воспрепятствования волеизъявлению граждан, 5 — хулиганства, 4 — воспрепятствования деятельности доверенных лиц и наблюдателей, 17 — повторного голосования, 4 — нарушения тайны голосования, 2 — воспрепятствования деятельности журналистов, 17 — других нарушений.

По 17 случаям начато расследование, по остальным материалы изучаются.

2 сообщения поступило от граждан, 16 — от сотрудников Полиции, 29 — принято к сведению из публикаций СМИ, 6 — от наблюдателей, 1 — от члена Центризбиркома, 11 — от доверенных лиц политических сил, 4 — от других источников.

В ходе голосования блок «Елк» зафиксировал скопления на избирательных участках, давление в отношении доверенных лиц и наблюдателей от блока, случаи голосования цветными ручками, насилие против журналистов.

Согласно сообщению блока, имели место также случаи направления избирателей со стороны доверенных лиц РПА и незарегистрированных на участках лиц и карусели.

В сообщении также говорится о повсеместном бездействии полиции и о несоразмерной силе, примененной полицией в отношении кандидата в мэры Еревана Заруи Постанджян, к которой применили силу сотрудники полиции во время потасовки в одном из штабов кандидата от РПА, действующего мэра Тарона Маргаряна. В результате действий полиции была госпитализирована дочь Постанджян.

Photolure Штаб Тарона Маргаряна после инцидента с Заруи Постанджян

По словам вице-председателя РПА Армен Ашотян, зафиксированные инциденты неприятные, но они не могут бросить тень на ход выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Армении Ереване сегодня, 14 мая, проходили выборы в Совет старейшин города. По результатам выборов, проходящих по пропорциональной системе, будет выбран новый мэр города.

В выборах участвуют три политические силы: правящая Республиканская партия Армении (РПА), блок «Елк» («Выход») и партия «Еркир цирани» («Страна абрикоса»).

Кандидатами на пост главы армянской столицы от трех политических сил являются: действующий градоначальник Тарон Маркарян (РПА), Никол Пашинян («Елк») и Заруи Постанджян («Еркир цирани»).

На выборах в Совет старейшин Еревана установлен 6%-й барьер для партий и 8%-й — для партийных блоков. Порога явки избирателей нет. В соответствии с Избирательным кодексом, в случае, если в голосовании участвуют до трех партий или партийных блоков, то мандаты распределяются между ними всеми. Следовательно, в новом Совете старейшин будут представлены все участвующие в выборах политические силы, независимо от итогов голосования.

Совет старейшин избирается сроком на 5 лет и состоит из 65 членов.