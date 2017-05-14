Ереван, 14 мая, 2017, 21:48 — ИА Регнум. На боевом оборонительном посту одной из воинских частей министерства обороны Республики Армения 14 мая, в районе 15:15 часов, обнаружено тело младшего сержанта Аршака Ваагновича Аршакяна с огнестрельным ранением в области челюсти.

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Как сообщает Следственный комитет Армении, ведется следствия для выяснения обстоятельств гибели военнослужащего. Будет предоставлена дополнительная информация о результатах следствия.

За последнюю неделю это уже пятый военнослужащий армянской армии, который погиб в небоевых условиях, кроме того ещё один громкий инцидент с участием военнослужащих произошёл в Ереване, который обошёлся без жертв.

8 мая трое военнослужащих самовольно покинули воинскую часть на служебной машине, которая вследствие дорожно-транспортного происшествия оказалась в водохранилище — все трое погибли.

10 мая в результате выяснения отношений между двумя военнослужащими на боевой позиции один из них выстрелил и убил другого.

7 мая группа военнослужащих, среди которых были офицеры, избила двоих инспекторов Дорожной полиции.

В связи с инцидентами со специальным обращением выступил министр обороны Армении Виген Саркисян. Случай, можно сказать, беспрецедентный.

«Итоги этой праздничной недели я подвожу с чувством боли и сожаления. Мы в армии, а на самом деле весь наш народ потерял четверых военнослужащих. Этих потерь мы не только могли, а должны были избежать», — заявил Саркисян.

По его словам, все случаи произошли из-за халатности, недисциплинированности и в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

«По этим трём делам идёт служебное расследование, и я по всей строгости накажу тех командиров, офицеров и ответственных лиц, которые не должны были допустить эти инциденты», — отметил Саркисян.

Он призвал всех военнослужащих быть бдительными, напомнив, что каждый инцидент, связанный с армией, негативно отражается на доверии общества к ней. Министр также потребовал командиров частей более внимательно относиться к исполнению своих обязанностей и уважать каждого солдата.

«Быть военнослужащим — означает быть дисциплинированным, законопослушным и сильным. Но быть сильным не означает быть безнаказанным. Сила — необходимая составляющая в армии, но она должна быть направлена против противника, а не против своих сослуживцев», — подчеркнул министр.