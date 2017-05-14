Вашингтон, 14 мая, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном только в том случае, если официальный Пхеньян согласится на условия Вашингтона. Об этом, как передает RT, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя ракетные испытания Северной Кореи.

Monico Chavez Ким Чен Ын

«Провести пуск баллистической ракеты — это не способ встретиться с президентом, потому что он (Трамп) не собирается этого делать, — сказала Хейли. — Могу сказать вам: он (Ким Чен Ын) может сидеть и выдвигать любые условия, какие пожелает».

Однако, говорит постпред США при ООН, пока власти Северной Кореи не пойдут на условия Вашингтона, «мы с ним не встретимся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая Вооруженные силы КНДР произвели пуск ракеты неизвестного типа со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета летела в течение 30 минут, дальность полета составила около 800 км. Ракета упала в Японское море примерно в 500 км от границы РФ.

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