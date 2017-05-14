Постпред США при ООН озвучила условия встречи Трампа с лидером КНДР
Вашингтон, 14 мая, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном только в том случае, если официальный Пхеньян согласится на условия Вашингтона. Об этом, как передает RT, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя ракетные испытания Северной Кореи.
«Провести пуск баллистической ракеты — это не способ встретиться с президентом, потому что он (Трамп) не собирается этого делать, — сказала Хейли. — Могу сказать вам: он (Ким Чен Ын) может сидеть и выдвигать любые условия, какие пожелает».
Однако, говорит постпред США при ООН, пока власти Северной Кореи не пойдут на условия Вашингтона, «мы с ним не встретимся».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая Вооруженные силы КНДР произвели пуск ракеты неизвестного типа со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета летела в течение 30 минут, дальность полета составила около 800 км. Ракета упала в Японское море примерно в 500 км от границы РФ.
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