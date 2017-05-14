Петрозаводск, 14 мая, 2017, 21:09 — ИА Регнум. В Следственном комитете Карелии сообщили о том, что 13 мая петрозаводский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Дениса Косарева — бывшего руководителя регионального Госкомитета по управлению госимуществом и организации закупок. Суд заключил его под стражу на два месяца — до 11 июля 2017 года.

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По информации информационного агентства «Республика Карелия», вторым фигурантом уголовного дела стал экс-директор регионального Фонда госимущества Григорий Шадрин. Он уже дал явку с повинной.

По версии следствия, 12 августа 2015 года Шадрин предложил возглавлявшему тогда земельный Госкомитет Денису Косареву взятку в размере 200 тысяч рублей. За это чиновник обещал согласовать займ на два миллиона рублей. Основным доказательством в деле стала аудиозапись телефонного разговора между Шадриным и Косаревым. Первого обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), второго — по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Дениса Косарева задержали утром 12 мая на новом рабочем месте — в начале весны он возглавил в мэрии Петрозаводска комитет экономики и управления муниципальным имуществом.