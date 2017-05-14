Киев, 14 мая, 2017, 20:47 — ИА Регнум. Гражданин Украины, который выбежал на сцену «Евровидения-2017» в Киеве во время выступления певицы Джамалы и снял штаны, не испортил впечатления от хорошо организованного конкурса. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1973. СССР Без штанов

«200 млн смотрят Украину, десятки тысяч человек, включая волонтеров, сделали над усилия, чтобы не просто сделать это праздник, а показать Украину миру, — говорит глава государства. — Тут вылезает одна задница, которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины».

При этом Порошенко добавил, что инцидент с хулиганом в Киеве не испортил окружающим впечатление от праздника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая во время выступления украинской певицы Джамалы на «Евровидении-2017» в Киеве один из зрителей выбежал на сцену. Молодой человек, чьи плечи были покрыты флагом Австралии, снял штаны, после чего продолжил пританцовывать вокруг артистки.

Спустя несколько секунд нарушителя увела охрана.

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