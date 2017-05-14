Лондон, 14 мая, 2017, 20:22 — ИА Регнум. 14 мая на стадионе «Уайт Харт Лейн» был разыгран матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «шпор».

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В дебюте матча кенийский опорный полузащитник Виктор Ваньяма открыл счет ударом головы после подачи Бэна Дэвиса — 1:0.

В начале второго тайма форвард сборной Англии Харри Кейн удвоил преимущество хозяев ударом головы после подачи Кристиана Эриксена со штрафного — 2:0.

На 71-й минуте Уэйн Руни сократил отставание в счете, добив мяч в ворота после ассиста Антони Марсьяля — 2:1.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Манчестер Юнайтед»)

Удары 11/6

Удары в створ 7/2

Владение 62%/38%

Фолы 13/15

На данный момент «Тоттенхэм» идет на 2-й позиции с 80-ю очками. «Манкунианцы» остались на 6-й строчке с 65-ю очками.

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Триппер, Дэвис, Сон, Ваньяма, Дайер, Алли, Эриксен, Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Джонс, Смоллинг, Блинд, Мата, Руни, Лингард, Каррик, Туанзебе, Марсьяль.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Руни — 36, Ваньяма — 74, Байи — 90+4.

Голы: Ваньяма 6 — 1:0, Кейн 48 — 2:0, Руни 71 — 2:1.