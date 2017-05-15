Киев, 15 мая, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Прекратить же подрывать собственную экономику антироссийскими санкциями значило бы для ЕС признать правоту России. И эта точка зрения приобретает в Европе все больше сторонников. Какова же в этом случае дальнейшая судьба распадающейся Украины, обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виктор Ющенко — тоже сторонник евроатлантической интеграции

«Что мы не так делаем с Украиной?», как бы вопрошают себя европейские политики. Казалось бы, вырвавшись из цепких лап «бандитского режима», новая демократическая страна должна явить всему миру образец процветания и согласия граждан. А она вместо этого обнаруживает усиливающиеся тенденции к дальнейшему развалу. Может быть, в чем-то были правы эти загадочные русские, когда предупреждали ЕС и США о деструктивных последствиях их поддержки киевской хунты?..

Как только такие мысли, под давлением неоспоримых фактов, возобладают в общемировой оценке, украинцев можно будет поздравить с неудержимой федерализацией бывшей единой страны. Процесс АТО будет свернут, ибо его невозможно будет вести на четыре и более фронтов. Особенно в условиях сворачивания американской поддержки, которую планомерно проводит президент Трамп.

Читайте подробности в статье: Запад не будет гарантировать территориальную целостность Украины

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