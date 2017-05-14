Мадрид, 14 мая, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Футболисты «Сельты» на выезде уступили Алавесу» в матче тридцать седьмого тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая 14 мая в Витории-Гастейсе, завершилась со счетом 1:3.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Ману Гарсия, Зухаир Феддаль и Дейверсон. У гостей единственный мяч забил Яго Аспас.

После тридцати семи матча в чемпионате Испании «Алавес» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. Клуб «Сельта», набравший 44 балла после тридцати шести игр, находится на тринадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 37-й тур

«Алавес» (Витория) — «Сельта» (Виго) — 3:1 (3:0).

Читайте также: «Валенсия» переиграла «Гранаду» в матче чемпионата Испании

Читайте также: «Эйбар» переиграл «Сельту» в матче чемпионата Испании