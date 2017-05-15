Москва, 15 мая, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Противостояние систем нападения и защиты бронированных машин привело к созданию «бронебойных игл» — подкалиберных снарядов с твердым и тяжелым сердечником, втыкающимся на огромной скорости в броню вражеской машины. Противостоять такой «игле», наращивая броневые слои, невозможно.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг США

Поэтому новейшие системы защиты предполагают встречный удар, сбивающий вражеский снаряд с курса. Российская разработка «Афганит», которой предполагается оснастить Т-14 «Армата», способна развернуть в полете американский снаряд с сердечником из обедненного урана на 90 градусов, что приведет к удару по броне плашмя, сведя на нет его способность что-либо пробивать. Так показывают математические расчеты.

Есть только одна проблема. Производство бронебойных снарядов с урановым сердечником уже поставлено американцами на поток, а система активной защиты «Афганит» все еще пребывает на стадии разработки и испытаний.

Подробнее о противостоянии систем защиты и нападения бронетехники читайте в статье: Справится ли новый танк США M1A2SEPv3 Abrams с российским Т-14 «Армата»?

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