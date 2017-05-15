Москва, 15 мая, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Масштабный митинг, прошедший в Москве 14 мая, собрал множество недовольных граждан. Сам мэр Москвы Сергей Собянин к возмущенным его проектом москвичам выйти не рискнул, зато прислал вместо себя женщину, на которую и вылилось недовольство. Представителя мэра освистали, несмотря на ее попытку говорить о том, что жилье «у нас» — плохое, и «мы» имеем право жить в нормальных условиях. Зато выслушали одного из организаторов митинга Тамару Репину, которая говорила о том, что цель расселения — финансовая поддержка застройщиков и кредитующих их банков, сейчас переживающих кризис.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва против реновации!

Расселение оказалось одним из примеров того, как законотворцы перекладывают с больной головы на здоровую, превращая в своей основе хорошую идею улучшения жилищного фонда в разрушение города. А заодно и в катастрофу для области: митингующие высказывали опасения, что дикое количество строительного мусора будут вывозить именно туда. Стоит ли удивляться раздававшимся на митинге призывам отправить мэра в отставку?..

На митинг пришел и оппозиционер Алексей Навальный, и хотя выступить не смог, а полиция выдворила его по просьбе самих же организаторов, само его появление лишний раз показывает, кто готов оседлать волну народного протеста. Намерения же Навального, еще с 2011 года имеющего дурную славу вдохновителя массовых уличных протестов, не оставляют иллюзий.

Мэр Москвы уже дал горожанам, чьи дома подпадают под программу, «двенадцать гарантий». Поверят ли им жители, успокоят ли их обещания мэра, будущее покажет. Но вряд ли недовольство схлынет быстро. Ведь, как выяснилось сразу же, как только планы по реновации жилищного фонда дошли до граждан, реновация касается не только отношения к самому жилью, но и к руководству столицы. И главный вопрос здесь не в том, хотят ли жители хрущевок переселяться в другие дома или не хотят, а в том, доверяют ли жители Москвы проектам городской администрации.

Доверие это оказалось шатким, и тому есть причины. Основная из них проста: проект по реконструкции пятиэтажек существует с 1995 года, срок выполнения — 2010 год. С тех пор регулярно доносятся высказывания о близящемся завершении реконструкции. Семь лет завершение продолжает близиться, и каждый год, проведенный в таком режиме, — это еще один удар по доверию граждан к правительству Москвы.

Дело усугубляется еще и очень плохим освещением вопроса о том, что происходит, — то, что представляют как заботу о гражданах (для чего и существуют все правительства), начинает выглядеть как передел рынка строительными компаниями. Педалирование темы противодействия реновации как чистых происков бизнес-конкурентов разозлит жильцов еще больше, люди почувствуют себя разменной монетой в большой игре. Ведущейся, как им видится, мошенниками, веры которым нет и быть не может.

При таком низком уровне доверия населения включать форсаж и говорить, что все будет хорошо, потому что быстро, это серьезная безответственность. Речь идет о возможном ухудшении условий жизни людей, и любая небрежность способна обернуться социальным взрывом. Оно вам надо, господа исполнители?

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