Москва, 15 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 18 мая в пресс-центре ИА REGNUM состоится первая пресс-конференция Русского Художественного Союза. На ней будет объявлено о создании принципиально новой творческой организации, объединяющей деятелей культуры не по отраслевому, а по мировоззренческому принципу.

ИА REGNUM Русский Художественный Союз

Создатели РХС — писатель Захар Прилепин, театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков, композитор Владимир Мартынов, музыкант Александр Ф. Скляр призывают творческих людей к объединению на основе патриотической позиции и православного миропонимания.

Главная и единственная цель РХС, как заявляют его создатели — формирование русской национальной идентичности средствами искусства. Главная задача — изменение культурной политики в стране.

В пресс-конференции примут участие создатели Русского Художественного Союза: Захар Прилепин, писатель; Андрей Анисимов, архитектор; Эдуард Бояков, продюсер; Алексей Гинтовт, художник; Елена Жосул, педагог; Алексей Комов, архитектор; Владимир Мартынов, композитор; Константин Мацан, журналист; Андрей Новиков-Ланской, писатель; Вероника Пономарева, художник; Сергей Пускепалис, режиссер; Александр Ф. Скляр, музыкант; Евгений Тарло, правовед; Михаил Тюренков, журналист; Нара Ширалиева, культуролог; Арсений Штейнер, куратор и другие.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре ИА REGNUM по адресу: г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1., 6 этаж. («Красный Октябрь»)

18 мая в 12:00 часов.

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