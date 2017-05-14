Вашингтон, 14 мая, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Низкий уровень отношений между США и Россией не полезен ни для американцев, ни для всего мира. Об этом сообщил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу NBC News.

William Munoz Рекс Тилерсон

«Это, конечно, не полезно для американского народа, для наших интересов, национальной безопасности и для других, чтобы эти отношения оставались на этом низком уровне, — сказал он. — Можем ли мы улучшить их или нет, нам еще предстоит увидеть».

При этом дипломат добавил, что отношения Вашингтона и Москвы нельзя «перезагрузить» или начать с «чистого листа», так как невозможно «стереть прошлое».

«Мы (власти США и РФ) начинаем с того листа, который у нас есть», — подчеркнул Тиллерсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Вашингтон, где провел переговоры сперва с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном, а затем с главой Белого дома Дональдом Трампом.