Лондон, 14 мая, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Мнение России к полудню воскресенья 14 мая известно не было, а вот японский премьер Синдзо Абэ пообещал, что «вместе с Южной Кореей и США продолжит работать над контролем ситуации в КНДР и поиском адекватного ответа на испытания ракет, проводимые Ким Чен Ыном».

Kremlin.ru Владимир Путин на Международном форуме «Один пояс, один путь»

Таблоид The Daily Mail называет обращение Дональда Трампа к Кремлю, содержащееся в упомянутом выше релизе «неожиданным».

Президент Путин находится в данный момент в Китае, где принимает участие в международном форуме, посвященном организации «Нового Шелкового Пути», — сообщает корреспондент издания Аманда Ульрих. Журналистка намекает на то, что «у российского лидера есть возможность задержаться с ответом на северокорейский «выстрел» по причинам занятости на саммите, отслеживая реакцию партнеров на событие» и полагает, что поведение Владимира Путина «свидетельствует об имеющихся у него стратегических замыслах». Каких именно — это тайна и для самой Ульрих и для ее коллег по газете.