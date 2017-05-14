Мадрид, 14 мая, 2017, 19:34 — ИА Регнум. «Китай объявил, что к 40 миллиардам специально созданного несколько лет назад Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) добавляет еще 70 млрд (14,5 млрд от китайского правительства и 55 млрд — кредиты от двух национальных банков). Проект принимает поистине фараонский размах. Не зря в Пекин приехали высокопоставленные фигуры из семидесяти стран мира, — пишет El Economista, обращая внимание на то, что «Пекин не пригласил для участия в форуме глав США и Японии по понятным причинам политического характера».

Kremlin.ru Перед началом Международного форума «Один пояс, один путь»

А другое испанское издание Эль Паис, продолжая эту мысль, утверждает, что интересно не это, а реакция европейских лидеров.

«Руководители Великобритании, Германии и Франции были приглашены на саммит, однако не поехали, сославшись на сильную занятость процессами, связанными с выборами в их государствах, — отмечает газета. — В Пекин из лидеров стран Евросоюза приехали только Паоло Джентилони (Италия) и Алексис Ципрас (Греция) да Мариано Рахой (Испания). Причем последний приглашений не получал, но «решил воспользоваться возможностью переговорить с Си Цзиньпинем на полях саммита, формально прибыв в столицу поднебесной исключительно с целью передать руководителю Китая предложение испанского короля Фелипе совершить визит в Мадрид».

«Испанские строительные монстры (ACS, OHL, FCC, Ferrovial, Acciona и некоторые другие) известны во всем мире своим умением быстро и качественно возводить объекты инфраструктуры железнодорожных, автомобильных и авиационных транспортных сетей, — напоминает издание, — а на маршруте «Нового шелкового пути» их надо строить немало».

Между принципами, которыми нельзя поступиться, и деньгами Мадрид склонен выбрать второе, пусть даже это и идет вразрез с идеями государств, определяющих политику Евросоюза. Испанские СМИ предпочитают в данном случае не употреблять такие термины, как «раскол Евросоюза» или «разобщенность интересов», поскольку экономический разлад, связанный с глобальным китайским проектом «Один путь — один пояс» спровоцирован не Россией и представить его, как «вторжение Кремля в попытках разделить и уничтожить Европу» невозможно.