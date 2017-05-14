Вашингтон, 14 мая, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Испанская El País убеждена, что «призрак Уотергейта преследует Трампа», основываясь на том, что «увольнение директора ФБР подчеркивает поразительное сходство «разработки» нынешнего президента Америки с делом, которое вынудило Никсона подать в отставку».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Газета обращает внимание на то, что в том и в другом случае заинтересованной и организующей стороной скандала является Демократическая партия. И в том и в другом случае всплывают факты записи разговоров президента с некоторыми ответственными лицами (в эпизоде с Трампом ответственное лицо — глава ФБР, которому предложено не предавать гласности запись его разговора с президентом).

«Но во время Уотергейта демократы контролировали Сенат и Конгресс, что позволило им не только инициировать расследование, но и создать под это специальную следственную группу, наделенную особыми правами и полномочиями. Сейчас большинство в обеих палатах Конгресса — у республиканцев, которые не настроены разрешить демократам создать подобную комиссию», — констатирует в своей статье аналитик Жоан Фаус. — Как и Никсон, Трамп недостаточно популярен у населения, как и Никсон, 45-й президент США будет стремиться «глушить» все утечки, объявив, как и Никсон, настоящую войну журналистам и политическим соперникам».

«Нынешняя ситуация, когда Конгресс контролируется однопартийцами президента, не означает, что американский лидер нынешний точно знает, в отличие от лидера сорокалетней давности, какой подвох ждет его за ближайшим углом, — говорит Люк Никтер, профессор истории Техасского университета. — Климат вероятного импичмента сегодня практически идентичен тогдашнему. Но против Трампа играет почти полное отсутствие у него опыта политических игр. Никсон знал, как злоупотреблять властью и избегать ответственности за это. Трамп только начинает познавать эту науку и времени на этот процесс у него может просто не хватить», — заключает автор.