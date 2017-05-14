Пекин, 14 мая, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Реальные доходы граждан Российской Федерации, снизившиеся из-за кризиса, начали постепенно повышаться. Об этом, как передает пресс-служба Кремля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Чехии Милошем Земаном в рамках саммита «Один пояс — один путь».

Дарья Антонова ИА REGNUM Повышение доходов

В ходе беседы с Путиным чешский лидер обратил внимание на растущий поток туристов из России. Российский лидер пояснил, что это связано с тем, что у граждан страны постепенно стали расти доходы.

«Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые снизились у нас, к сожалению, в результате кризиса, — сказал Путин. — Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая 2017 г. в столице Китая начал работу форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь». В нем участвуют президенты и премьер-министры 29 государств, включая главу РФ Владимира Путина.

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