Киев, 15 мая, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Мероприятия 8 мая конструируются как прикрытие для внешних европейских наблюдателей, все еще без понимания относящихся к прославлению фашизма. Новоукраинский миф, требующий заботливого выращивания местного нацизма, прямо заявляющего о своем родстве с полицаями, на чьих руках кровь сотен тысяч украинцев, поляков, русских и представителей других народов, маскируется под доказательство европейскости Украины.

President.gov.ua Пётр Порошенко

В идеале должна получиться этакая нео-Прибалтика, простонавшая 500 лет под грубым москальским режимом. Институт национальной памяти, продолжая традиции почти одноименного Аненербе, конструирует украинскую историю, пытаясь соорудить иллюзию славной победы УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над «объединенными коммуно-фашистскими полчищами». Получается не так, чтобы очень похоже на правду, так как невозможно откреститься от все укронацистской пропаганды, прославлявшей фашистов в период оккупации.

Подробности читайте в статье: День беспамятства: во что превращают 9 мая на Украине

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