Польские борцы за историческую память выступили против клеветников
Вроцлав, Польша, 15 мая, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Новые рекорды в осуждении «советской оккупации» ставит польская администрация в дни, когда по смыслу события должна отмечаться победа над германским фашизмом. Польша, территория которой приросла восточно-германскими землями, пытается забыть тех воинов, которым она обязана, в том числе и самим фактом своего существования. С обзором майских новостей польской прессы знакомит читателей статья обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.
На страницах Gazeta Wrocławska (Вроцлав) размещена статья члена Национального совета Польского союза левых демократических сил (SLD) Чеслава Цируля. О событиях 6 мая 1945 года, когда Красная армия взяла немецкую крепость Бреслау (теперь польский город Вроцлав), не желают вспоминать крупные польские политики, предпочитающие прославлять т.н. «проклятых солдат» — членов антисоветского подполья, действовавшего в Польше в 50-е годы ХХ века.
Чеслав Цируль в своей статье с горькой иронией пишет о том, что такими темпами проводимая война с историей может привести к тому, что будущие поколения прочтут о сражениях польской армии, изгонявшей «русского агрессора» с немецкой земли. Информационная политика, проводимая правящей польской партией «Право и Солидарность», может довести и до этого.
Подробности читайте в статье: «Скоро окажется, что Вроцлав в мае 1945-го освобождали от русских!»
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