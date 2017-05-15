Вроцлав, Польша, 15 мая, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Новые рекорды в осуждении «советской оккупации» ставит польская администрация в дни, когда по смыслу события должна отмечаться победа над германским фашизмом. Польша, территория которой приросла восточно-германскими землями, пытается забыть тех воинов, которым она обязана, в том числе и самим фактом своего существования. С обзором майских новостей польской прессы знакомит читателей статья обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Sławomir Mielnik / nto.pl Молиться за мир. Помнить, кто его принес

На страницах Gazeta Wrocławska (Вроцлав) размещена статья члена Национального совета Польского союза левых демократических сил (SLD) Чеслава Цируля. О событиях 6 мая 1945 года, когда Красная армия взяла немецкую крепость Бреслау (теперь польский город Вроцлав), не желают вспоминать крупные польские политики, предпочитающие прославлять т.н. «проклятых солдат» — членов антисоветского подполья, действовавшего в Польше в 50-е годы ХХ века.

Чеслав Цируль в своей статье с горькой иронией пишет о том, что такими темпами проводимая война с историей может привести к тому, что будущие поколения прочтут о сражениях польской армии, изгонявшей «русского агрессора» с немецкой земли. Информационная политика, проводимая правящей польской партией «Право и Солидарность», может довести и до этого.

Подробности читайте в статье: «Скоро окажется, что Вроцлав в мае 1945-го освобождали от русских!»

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