Тегеран, 15 мая, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Несмотря на взаимную критику, претенденты на президентский пост ИРИ продемонстрировали согласие в позиции по ядерному соглашению. Отказ от договора не декларирует ни один из кандидатов.

Kremlin.ru Хасан Рухани

Впрочем, кандидаты не только представляли свою программу, но и обрисовывали перед избирателем минусы программы противника. Так, действующий президент Хасан Рухани и первый вице-президент Эсхак Джахангири сравнивали будущее страны в случае победы противников со временами Ахмадинежада — эпохой подавления гражданских свобод и изоляции страны на международной арене. Причем Рухани, по сравнению с предыдущими дебатами, где он играл от обороны, перешел в атаку. А вот Джахангири снизил накал харизматичности, выделившей его из числа прочих претендентов во время предыдущих дебатов, из опасения составить реальную конкуренцию Рухани.

Теперь первый вице-президент не ведет самостоятельную игру, но представляет собой группу поддержки собственному боссу, если высказываясь — то в его поддержку, а если ситуация того требует — то и вовсе не подавая голоса. А тщательная подготовка, смена тактики и коррекция стиля выступления позволили Рухани, сейчас главному претенденту на победу на выборах, укрепиться по результатам дебатов.

О любопытных деталях дебатов, в том числе по теме кибербезопасности и сделке по ядерной программе, читайте в статье: Рухани: «Ядерное соглашение спасло Иран от войны»

Рекомендуем и другие материалы Кирилла Джавлаха по внутренней и внешней политике Ирана.