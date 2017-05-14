Санкт-Петербург, 14 мая, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Под Санкт-Петербургом произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

W. Robert Howell ДТП

Авария произошла в воскресенье, 14 мая, на 42 км дороги Санкт-Петербург — Псков. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек.

«Столкнулись автобус ПАЗ и иномарка, — говорится в сообщении. — Пострадавшие получили различные травмы».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.