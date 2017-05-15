Архангельск, 15 мая, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Муж Ефросиньи Старицкой Андрей не отличался решимостью характера, в отличие от своей супруги; ее сын, Владимир, был двоюродным братом Ивана IV и предпоследним удельным князем на Руси. Старицкие царя недолюбливали и имели на то основания, но главное — они считали себя высшей властью, а происхождение Владимира давало ему основание претендовать на престол. Знать (она же «элита» того времени) отдавала предпочтение именно Старицкому, который держался установленных взглядов на отношения элит и государства.

Владимир Станулевич Воскресенский Горицкий женский монастырь

Если во время второго похода Ивана IV на Казань Владимир был оставлен им в Москве, то уже во время третьего похода в 1552 году Владимир командовал царским полком. Но уже через год, когда Иван IV тяжело болел и требовал присягнуть его сыну, Владимир сомневался в присяге, а Ефросинья и вовсе отказалась ее давать. Однако Иван IV поправился и вместо того, чтобы репрессировать Владимира, назначил его регентом при своем сыне в случае своей смерти.

Но Владимира требовалось вывести из-под влияния характерной и мятежной матери. Ефросинья была пострижена в монахини, а Владимиру царь оказывал все большее доверие. Только когда костромичи оказали Владимиру царские почести, а тот, самое главное, их принял, Иван Грозный изменил отношение. Опасность в те времена лучше было устранить втихую, и Старицкий был отравлен.

Но оставалась его мать, которая, даже будучи монахиней (против своей воли, разумеется), все еще могла мстить. Понимая, что, как и в случае с Владимиром, публичные обвинения Ефросиньи вызовут следствие, а с ним и разговоры о том, что поведение многих можно было бы назвать изменой, Иван IV принял решение устранить Ефросинью. Ее посадили на корабль с пробоиной в борту и отправили в плавание по реке Шексне. В несчастный случай никто не поверил, хотя открыто обвинения царю никто не бросал. Кроме двух человек.

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