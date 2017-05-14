Рим, 14 мая, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Футболисты «Торино» на своем поле уступили «Наполи» в матче тридцать шестого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 14 мая в Турине, завершилась со счетом 0:5.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

В составе гостей голевыми действиями отметились Хосе Кальехон (дубль), Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс и Петр Зелиньский.

После тридцати шести матчей в чемпионате Италии «Наполи» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 80 очков. Туринский клуб «Торино», набравший 50 баллов, находится на девятой позиции.

Чемпионат Италии. 36-й тур.

«Торино» (Турин) — «Наполи» (Неаполь) — 0:5.

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