Киев, 14 мая, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции рассказал представителям СМИ о последнем телефонном разговоре с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников, — цитирует Порошенко РИА «Новости». — В том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2016 г. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила, что в Москве был задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Сущенко.

По данным ведомства, гражданин Украины собирал секретные сведения о деятельности российских Вооруженных сил (ВС), утечка которых за рубеж могла «нанести ущерб обороноспособности государства».

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