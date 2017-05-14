Москва, 14 мая, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Действительная цель реновации заключается в том, чтобы в кризисное время обеспечить финансовую поддержку застройщикам и банкам, которые их кредитуют. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявила активистка, одна из организаторов митинга против реновации в Москве Тамара Репина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда в Москве

«Наши законотворцы обладают потрясающим талантом: хорошие идеи превращать в головную боль для граждан. С законом для реновации получается всё то же самое. Они взяли хорошую идею — улучшить жилищные условия людей, расселить бараки, расселить коммуналки, улучшить жилищные условия, изничтожить аварийные дома, — но во что они это превратили? Они это превратили в уничтожение Москвы», — заявила Репина.

По её мнению, под предлогом реновации обычных граждан фактически собираются лишить собственности, права голоса и права судебной защиты.

У предпринимателей будут отбирать помещения, которыми они себе зарабатывают себе на жизнь и обеспечивают рабочие места, а из многих крепких и уютных домов людей собираются переселять в 20−25-этажники «человейники» — всё ради того, чтобы «спасать застройщиков, у которых столько жилья в окраинах, что они не могут это продать, и спасать банки, потому что банки кредитуют застройщиков», убеждена она.

«Давайте смотреть правде в глаза — это не для нас, это для них», — подчеркнула активистка.

Она указала, что несмотря на обещания Собянина не строить дома не выше 14 этажей с прекрасными ремонтами, данные госзакупок свидетельствуют: «Уже есть тендеры на застройки 25-этажными панельными домами, которые будут стоять окнами на трассы, которые будут стоять к промзонам».

Она призвала тех, кто живёт в плохих условиях, и тех, кто поддерживает законопроект, обратить внимание на то, что в действительности все необходимые законы для расселения уже существуют, однако исполнительная власть саботирует их исполнение: «Они молчат об этом и сталкивают нас лбами, чтобы мы с вами, граждане нашего города и нашей страны, ссорились».

Напомним, что 14 мая в Москве состоялся митинг против программы реновации пятиэтажек и инициированного мэром Москвы Сергеем Собяниным их сноса. Организаторы акции заявили о 60 тыс. участников. По мнению протестующих, закон о реновации необходимо доработать или отменить.