Лондон, 14 мая, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Футболисты «Кристал Пэлас» на своем поле переиграли «Халл Сити» в матче тридцать седьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 14 мая в Лондоне, завершилась со счетом 4:0.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке, Лука Миливоевич и Патрик ван Анхолт.

После тридцати семи матчей в чемпионате Англии «Кристал Пэлас» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. Клуб «Халл Сити», набравший 34 балла, находится на восемнадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 37-й тур

«Кристал Пэлас» (Лондон) — «Халл Сити» (Кингстон-апон-Халл) — 4:0.

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