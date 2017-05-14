Великий Новгород, 14 мая, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Жителям посёлка Панковка, потерявшим жильё и имущество в результате крупного пожара в ночь на 13 мая, окажут необходимую помощь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин, который пообщался с жителями посёлка после осмотра пострадавшего в огне дома № 11, корпус 1 по улице Промышленной.

Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

«Сейчас наша задача — провести экспертизу и решить, что делать с пострадавшими от огня квартирами. Специалисты уже работают и в ближайшие дни они дадут ответ», — сообщил Андрей Никитин. По его словам, все работы будут вестись под строгим контролем как органов власти и специализированных организаций, так и владельцев жилья.

Никитин пообещал лично проконтролировать их ход.

Врио губернатора Новгородской области заявил, что потерявшим жильё и имущество окажут материальную помощь, уделив особое внимание семьям с детьми. Кроме того, все многоквартирные дома в области, построенные по аналогичным проектам, пройдут проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в пятиэтажном доме с мансардой полностью сгорел мансардный этаж — 12 квартир. При пожаре погиб человек. Жильцы дома — 215 человек — были эвакуированы и временно размещены в Панковском доме молодёжи и детском лагере «Волынь». Возбуждены два уголовных дела: по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности») и по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По результатам предварительного расследования, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.