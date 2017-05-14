Киев, 14 мая, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос, пойдет ли он на второй президентский срок. Об этом сообщает в воскресенье, 14 мая, телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Относительно выдвижения на второй срок, еще почти 2 года президентских полномочий, и надо многое сделать», — заявил Порошенко.

Глава Украины добавил, что согласно Конституции каждый гражданин страны имеет право баллотироваться в президенты.

«Я думаю, что у нас на сегодняшний день пока рано говорить о составе потенциальных президентских кандидатов, — говорит Порошенко. — Что касается моего окружения, я подтверждаю, что в окружении ведутся разговоры о конституционных изменениях, потому что мое окружение — это 45 млн украинцев».

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