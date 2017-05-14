Киев, 14 мая, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Власти Украины рассчитывают на «очень мощную и эффективную поддержку» со стороны США, в том числе в «нормандском формате». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент страны Петр Порошенко в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«США не только наш стратегический партнер, а еще и одна из стран-гарантов по Будапештскому меморандуму, — сказал глава государства. — И мы, безусловно, рассчитываем на очень мощную и эффективную поддержку Украины со стороны США».

При этом Порошенко добавил, что власти США уже привлечены к «нормандскому формату» переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге заявил, что США готовы приобщаться к тому, чтобы заставить выполнять «минские договоренности» по урегулированию в Донбассе Россию.

«Это может быть в форме отдельного измерения, который будет тесно скоординирован с «нормандским форматом», есть также вариант параллельного приобщения США в отдельные элементы взаимодействия в рамках «нормандского формата», — сообщил глава украинской дипломатии. — Как раз это мы сейчас обсуждаем».