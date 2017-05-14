Киев, 14 мая, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Гражданина Украины, который выбежал на сцену «Евровидения-2017» в Киеве во время выступления певицы Джамалы и снял штаны, может грозить до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в соцсети Facebook

Maxpixel.freegreatpicture.com Угроза тюрьмы

«Седюк — украинский гражданин, — пишет украинский министр. — Во время выступления нашей Джамалы, с его слов — он решил реализовать свое хобби, так как «неофициально работает провоцирующим журналистом».

Аваков добавил, что молодой человек задержан на 72 часа до суда, вскоре ему определят меру пресечения.

«(Седюк) задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра (15 мая) меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) — от штрафа до 5 лет лишения свободы», — написал Аваков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в финале конкурса «Евровидение-2017» в Киеве неизвестный мужчина, чьи плечи были покрыты флагом Австралии, выбежал на сцену. Обежав выступавшую в этот момент украинскую певицу Джамалу, молодой человек снял штаны, после чего продолжил пританцовывать вокруг артистки.

Спустя несколько секунд нарушителя увела охрана.

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