Москва, 14 мая, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Лозунг «Руки прочь от Москвы» стал самым популярным на проходящем 14 мая в Москве митинге против реновации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против программы реновации жилого фонда Москвы

Помимо уже неоднократно высказанных опасений, что «сырой» проект реновации может «развязать руки» столичным властям в плане выбора объектов для сноса, а также к потере собственниками рыночной стоимости квартир, на город обрушится настоящая «криминальная революция».

Протестующие отмечают, что после реновации в городе вырастут высотные дома, новым жителям которых не хватит рабочих мест. Также отмечают грядущее ухудшение экологического состояния города и социальные проблемы, спровоцированные уплотнением.

Напомним, в Москве проходит митинг против проекта реновации. Участники акции из Москвы заявляют, что проект необходимо доработать или отменить, а участники из Подмосковья заявляют, что область не справится с наплывом строительного мусора из столицы.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин дал 12 гарантий участникам программы реновации. По информации пресс-службы правительства Москвы, он внес на рассмотрение Московской городской думой законопроект, предусматривающий 12 дополнительных гарантий прав жителей, чьи дома попали в столичную программу реновации жилья. Однако в нем не прописана компенсация дополнительных трат за ремонт в новых квартирах, предоставляемых переселенцам из пятиэтажек.