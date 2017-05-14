«Руки прочь от Москвы»: снос приведет к «криминальной революции» в столице?
Москва, 14 мая, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Лозунг «Руки прочь от Москвы» стал самым популярным на проходящем 14 мая в Москве митинге против реновации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Помимо уже неоднократно высказанных опасений, что «сырой» проект реновации может «развязать руки» столичным властям в плане выбора объектов для сноса, а также к потере собственниками рыночной стоимости квартир, на город обрушится настоящая «криминальная революция».
Протестующие отмечают, что после реновации в городе вырастут высотные дома, новым жителям которых не хватит рабочих мест. Также отмечают грядущее ухудшение экологического состояния города и социальные проблемы, спровоцированные уплотнением.
Напомним, в Москве проходит митинг против проекта реновации. Участники акции из Москвы заявляют, что проект необходимо доработать или отменить, а участники из Подмосковья заявляют, что область не справится с наплывом строительного мусора из столицы.
Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин дал 12 гарантий участникам программы реновации. По информации пресс-службы правительства Москвы, он внес на рассмотрение Московской городской думой законопроект, предусматривающий 12 дополнительных гарантий прав жителей, чьи дома попали в столичную программу реновации жилья. Однако в нем не прописана компенсация дополнительных трат за ремонт в новых квартирах, предоставляемых переселенцам из пятиэтажек.