Москва, 14 мая, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов увели оппозиционного блогера Алексея Навального с митинга против программы реновации жилого фонда Москвы. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный на митинге против программы реновации жилого фонда Москвы

Навальный вместе со своей супругой и двумя детьми пришел на митинг против сноса пятиэтажек в Москве, который проходит на проспекте Сахарова. Он прошел рамку металлоискателя и около часа стоял в толпе митингующих.

В своем Twitter-аккаунте Навальный написал, что выступать на митинге не собирался, но одна из организаторов митинга — Юлия Галямина попросила его подойти к сцене.

Как правило сотрудники полиции выдворяют с митинга конкретных людей по просьбе организаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы согласовали акцию протеста против реновации, но на том условии, что она не будет носить политический характер. Однако собравшиеся на митинг скандировали требования об отставке мэра Москвы Сергея Собянина.

Добавим, что ранее поступившая информация о возможных задержаниях участников митинга на улице Мясницкая пока так и не подтвердилась.

Читайте подробнее: «Дом Собянина под снос»: на митинге в Москве начались задержания?