Киев, 14 мая, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко и глава Белого дома Дональд Трамп провели два «совершенно блестящих» телефонных разговора. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил сам украинский лидер в ходе пресс-конференции.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Я могу сказать, что у меня было несколько телефонных разговоров, абсолютно блестящих, с президентом Трампом, — заявил Порошенко. — У меня была очень хорошая встреча и телефонные разговоры с вице-президентом Пенсом (Майк Пенс)».

Президент Украины добавил, что он также вел очень «подробную беседу» с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Мы (власти Украины) достаточно эффективно сотрудничаем с Конгрессом», — отметил Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина окончательно «оформила свой развод с Российской империей» благодаря введению безвизового режима с Европейским союзом (ЕС).

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, — сказал глава государства. — Именно так по-философски мы должны это воспринимать».

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