Организаторы насчитали 60 тысяч участников митинга против сноса пятиэтажек
Москва, 14 мая, 2017, 16:20 — ИА Регнум. В митинге против программы реновации пятиэтажного жилья в Москве, проходящего 14 мая на проспекте Академика Сахарова, приняли участие порядка 60 тыс. человек. Об этом заявили организаторы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Это потрясающее событие, мы придем еще», — подчеркнули участники.
При этом оценка независимого источника «Белый счетчик» скромнее — немногим более 20 тыс. участников.
А вот официальные подсчёты от Главного управления МВД России по городу Москве остановились на цифре в 5 тыс. участников.
Стоит отметить, что на самом митинге смеются над новостями, что якобы пришли только 5 тыс. человек.
«Позор!», — скандируют участники.
Напомним, что планы сноса пятиэтажек затрагивают интересы 1,6 млн человек в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин уже внес на рассмотрение Мосгордумой законопроект, устанавливающий 12 гарантий для жителей города, чья жилая площадь попала в программу реновации жилищного фонда. В частности, если гражданин согласен участвовать в программе, то он получит равнозначную жилую площадь бесплатно и в собственность. При этом не гарантируется компенсация за ремонт «голых стен», расходы за который придётся оплачивать из своего кошелька переселенцам.