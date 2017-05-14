Москва, 14 мая, 2017, 16:20 — ИА Регнум. В митинге против программы реновации пятиэтажного жилья в Москве, проходящего 14 мая на проспекте Академика Сахарова, приняли участие порядка 60 тыс. человек. Об этом заявили организаторы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации жилого фонда Москвы на проспекте Академика Сахарова

«Это потрясающее событие, мы придем еще», — подчеркнули участники.

При этом оценка независимого источника «Белый счетчик» скромнее — немногим более 20 тыс. участников.

А вот официальные подсчёты от Главного управления МВД России по городу Москве остановились на цифре в 5 тыс. участников.

Стоит отметить, что на самом митинге смеются над новостями, что якобы пришли только 5 тыс. человек.

«Позор!», — скандируют участники.

Напомним, что планы сноса пятиэтажек затрагивают интересы 1,6 млн человек в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин уже внес на рассмотрение Мосгордумой законопроект, устанавливающий 12 гарантий для жителей города, чья жилая площадь попала в программу реновации жилищного фонда. В частности, если гражданин согласен участвовать в программе, то он получит равнозначную жилую площадь бесплатно и в собственность. При этом не гарантируется компенсация за ремонт «голых стен», расходы за который придётся оплачивать из своего кошелька переселенцам.