Архангельск, 14 мая, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Сегодня из Архангельска на Землю Франца-Иосифа отправилось первое в 2017 году судно для проведения очистки Арктики. В этом году подрядчиком работ по заказу национального парка «Русская Арктика» вновь выступает архангельская компания «Арктик Консалтинг Сервис». На борту теплохода «Андрей Осипов» — квалифицированные рабочие, техника, снабжение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе национального парка «Русская Арктика».

Pixabay.com В Арктике

«Андрей Осипов» отправился к одному из самых труднодоступных островов архипелага ЗФИ — Греэм-Беллу. В 2013 и 2015 годах там уже проводились работы по ликвидации накопленного экологического ущерба. Более того, в 2013 году на Греэм-Белле фактически удалось предотвратить экологическую катастрофу. Продолжающаяся ускоренная эрозия береговой линии острова могла привести к попаданию в воды Баренцева моря топлива из ёмкостей с авиационных складов заброшенной воинской части. Однако благодаря профессионализму специалистов компании «Арктик Консалтинг Сервис» разлив нефтепродуктов удалось предотвратить.

Этим летом работы по очистке Греэм-Белла проведут в двух точках в северной части острова: в заливе Матусевича и на мысе Аэросъёмки. Предстоит собрать около 5 тысяч тонн промышленных отходов, металлолома — остатков автомобильной и гусеничной техники, бочкотару. По словам генерального директора ЗАО «АКС» Сергея Камышанова, первую партию собранных отходов, планируется вывезти на материк в июле — порядка 2,5 тысяч тонн. А в целом работы на Греэм-Белле продлятся до октября.

Напомним, что в Год экологии, которым объявлен 2017-й, работы по очистке Арктики возобновились годичного перерыва и пройдут на 4 островах архипелага Земля Франца-Иосифа: Гукера, Хейса, Земля Александры и Греэм-Белл. Предстоит собрать не менее 8 тысяч тонн. Стоимость работ составит порядка 600 млн. рублей.

Высокую значимость работ, проводимых в «Русской Арктике» под руководством Минприроды России, подчеркнул представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. Он сообщил, что в этом году по объёму собранных отходов будет преодолён 50-процентный порог. «Мы считаем, что это очень важная работа, это делает Арктику более чистой в экологическом плане и более привлекательной для туристов. Правительство Архангельской области всячески поддерживает эту работу», — подчеркнул Левит.

Исполняющий обязанности директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов отметил, что одной из основных задач, которую предстоит решить в 2017 году, станет проведение геоэкологического обследования территории архипелага Земля Франца-Иосифа. Это позволит определить оставшиеся объёмы загрязнения островов и дальнейшие сроки проведения очистки.

На Греэм-Белл отправились 4 госинспектора национального парка «Русская Арктика», которые будут контролировать процесс очистки и соблюдение природоохранного законодательства.

Добавим, что «Андрей Осипов» пойдёт к Земле Франца-Иосифа под проводкой ледокола «Новороссийск», который спустя сутки выйдет из порта Мурманска. В пути теплоход проведёт 6 дней, двое суток по плану займёт разгрузка на острове Греэм-Белл.

Напомним, что работа по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне ведётся Минприроды России с 2010 года. В качестве пилотной территории был выбран архипелаг Земля Франца-Иосифа. В ходе проведения работ достигнуты значительные результаты: с 2011 по 2015 гг. с полярных архипелагов Земля Франца-Иосифа и севера Новой Земли было утилизировано более 40 тыс. тонн отходов. Была проведена техническая рекультивация на территории 349 га.

Национальный парк — самая северная и самая большая на сегодня особо охраняемая природная территория РФ. Площадь ООПТ — 8,8 млн. га. В её состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и север Новой Земли с прилегающими островами. Парк был создан в 2009 году, в августе 2016 года его границы были расширены за счёт включения территории федерального заказника «Земля Франца-Иосифа». Остров Греэм-Белл — один из самых больших и самый восточный остров архипелага ЗФИ.