Москва, 14 мая, 2017, 16:14 — ИА Регнум. По заявлению участников акции, законопроект, разрешающий столице приступить к новой масштабной перестройке, показывает, что «других городов для властей будто нет», «хотя в регионах многие до сих пор живут в бараках».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва против закона о реновации жилья

Кроме того, жители «хрущевок» опасаются, что размер компенсации за потерянное жилье будут рассчитывать не по рыночной, а по оценочной стоимости жилья, то есть цена квартир, которые предоставят взамен потерянных, может быть в два или три раза ниже реальной.

Еще одним «больным» местом проекта реновации называют тендеры на застройку. По мнению протестующих, первые заказы свидетельствуют, что, вопреки обещаниям мэра, на месте пятиэтажек, которые предполагается снести, вырастут панельные высотки.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на проспекте Сахарова в Москве митингуют против проекта реновации и соответствующих поправок в закон о столице, который в данный момент находится на рассмотрении в Госдуме РФ.

Отметим, что 13 мая с заявлением в защиту законопроекта со своей страницы в соцсети выступил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, в Мосгордуму уже внесен законопроект, дополнительно гарантирующий москвичам, проживающим в пятиэтажках на снос, получение равноценного либо равнозначного жилья (по выбору), получение жилья в шаговой доступности от текущей собственности и возможность получения материальной компенсации рыночной стоимости жилья по желанию владельца.