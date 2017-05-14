Москва, 14 мая, 2017, 16:02 — ИА Регнум. В центре Москвы легковой автомобиль врезался в здание. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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ДТП произошло в воскресенье, 14 мая, на улице Стромынка.

«Водитель автомобиля Chevrolet наехал на здание по адресу: улица Стромынка, д. 18, — говорится в сообщении. — В результате пострадал один человек».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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