Иномарка врезалась в здание в центре Москвы
Москва, 14 мая, 2017, 16:02 — ИА Регнум. В центре Москвы легковой автомобиль врезался в здание. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Pixabay.com
ДТП
ДТП произошло в воскресенье, 14 мая, на улице Стромынка.
«Водитель автомобиля Chevrolet наехал на здание по адресу: улица Стромынка, д. 18, — говорится в сообщении. — В результате пострадал один человек».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.
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