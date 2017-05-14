Калуга, 14 мая, 2017, 15:59 — ИА Регнум. В 2017 году в калужском регионе планируется выполнить капитальный ремонт в 391 многоквартирном доме на общую сумму более одного миллиарда рублей. Об этом 14 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги на ремонт

По ее словам, среди запланированных работ: замена лифтов, переустройство крыш, ремонт фасадов и внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета и узлов управления и многое другое.

В настоящее время уже определены подрядные организации на выполнение у капитального ремонта в 260 многоквартирных домах.

По условиям договоров многие подрядчики приступили к работам уже с 15 апреля.

Между тем, Нина Борисова напомнила, что с июня 2017 года в квитанциях калужских должников за капитальный ремонт в многоквартирных домах появится новая строка — пеня за просрочку платежа.

При принудительном взыскании переплаты составят до 30% от суммы задолженности. Так, начисляется пеня — 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. К примеру, при площади квартиры в 41 кв.м. и неуплате взносов с октября 2014 года сумма пени составит более одной тысячи рублей.

Кроме того, должник возмещает судебные издержки регионального оператора, включая государственную пошлину за подачу в суд заявления. Также, если задолженность не погашается добровольно, то возбуждается исполнительное производство, в рамках которого должник несет дополнительные финансовые затраты в виде исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы взыскания.

В Калужской области за 4 месяца 2017 года число добросовестных плательщиков взносов составило порядка 90%.

Напомним, в 2017 году капитальные ремонты многоквартирных домов пройдут в 22 муниципальных районах Калужской области и двух городских округах — Калуге и Обнинске.