Наманган, Узбекистан, 14 мая, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В Наманганской области Узбекистана (Ферганская долина) сотрудниками МЧС с привлечением личного состава и техники спасательного отряда проведён «День Гражданской защиты» в одном из учебных заведений области, сообщает 14 мая МЧС Узбекистана.

Pixabay.com Оползень

«В ходе мероприятия учениками и учителями практически продемонстрированы действия по эвакуации при землетрясении, а также по спасению и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, оставшимся под завалами обрушенного здания», говорится в сообщении.

Ученикам также продемонстрированы оборудование и снаряжения спасательного отряда, их предназначение и порядок работы с ними.

«На мероприятии приняли участие всего 475 человек из числа учеников и преподавателей», сообщает МЧС.

Кроме того, сотрудниками МЧС в ряде школ и колледжей проведена лекция на тему «Действия населения при чрезвычайных ситуациях природного характера».

«В беседах приняли участие около 300 учеников и учителей колледжей и общеобразовательных школ», говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что с населением области проведены беседы на темы: «Предотвращение распространения заболевания бешенством», «Профилактика пищевых отравлений, особенно ботулизма среди населения», «Конго-Крымская геморрагическая лихорадка — как предотвратить заражение опасным вирусом».

ИА REGNUM напоминает, что 29 апреля 2017 года в селе Аюу в Узгенском районе Ошской области Киргизии (также входит в Ферганскую долину) в результате схода оползня погибли 24 местных жителя и были разрушены 7 жилых домов.

Отметим также, что 16 землетрясений, произошедших в Киргизии в начале мая 2017 года, разрушили 8 жилых домов в сельском округе Жекенди в Ошской области. Также из-за этих катаклизмов 529 домов пришли в аварийное состояние и еще 463 дома нуждаются в ремонте. МЧС было вынуждено переселить в палатки жителей сел Карамык, Кара-Тейит, Жекенди, Чулук и Шибе, чьи жилища пострадали в результате подземных толчков.