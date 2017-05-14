Пекин, 14 мая, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках форума «Один пояс, один путь» 14 мая в Пекине встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган

«Эта встреча является благоприятной возможностью для обмена мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества между Узбекистаном и Турцией», отметил президент Узбекистана. Мирзиёев указал, что Узбекистан и Турция имеют огромный, еще не задействованный полностью потенциал для развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других сферах.

В свою очередь, президент Турции отметил готовность своей страны вывести отношения с Узбекистаном на более высокий уровень, соответствующий интересам обоих народов.

«В ходе встречи был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на переговорах, состоявшихся в Самарканде 18 ноября 2016 года. Особое внимание было уделено развитию взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, модернизации туристической инфраструктуры, реализации проектов в текстильной, кожевенной, химической и фармацевтической промышленности, индустрии строительных материалов, сфере переработки сельскохозяйственной продукции и других», говорится в сообщении.

По данным МИД Узбекистана, Турция является одним из традиционных и важных торговых партнеров Узбекистана. В 2015 году объем взаимного товарооборота составил 1,2 миллиарда долларов. Мирзиёев и Эрдоган отметили в ходе встречи, что эти цифры не отражают имеющийся потенциал двух стран, констатировав, что есть достаточно возможностей для повышения в ближайшие годы объема товарооборота в 2−3 раза.

В настоящее время в Узбекистане действуют около 500 фирм и компаний Турции. Объем привлеченных в экономику Узбекистана турецких инвестиций составляет более 1 миллиарда долларов.