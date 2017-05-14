«Дом Собянина под снос»: на митинге в Москве начались задержания?
Москва, 14 мая, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Участников массового митинга против планов мэрии Москвы по «реновации» пятиэтажек, который проходит 14 мая в Москве, начала задерживать полиция. Об этом как сообщает корреспондент ИА REGNUM, говорят организаторы.
Якобы шедшие по улице Мясницкая скандировали лозунги: «Защитим жильё от жулья», и «дом Собянина под снос».
Однако пока данная информация неофициальная и подтверждения нет.
Организаторы призывают решивших высказаться против столичной программы реновации пятиэтажек не расходиться. Подчёркивают, что всё законно.
Напомним, что сегодняшний митинг обещает стать самым массовым. Однако с самого начала участников не торопились пропускать к сцене. Огромная очередь собралась у рамок металлоискателей.
Сама программа реновации, предлагаемая московскими властями, вызывает массу вопросов и недовольства москвичей. В частности, нет гарантии, что из обустроенных квартир собственников жилья переселят туда, где вновь придется делать ремонт. А вот компенсацию ремонта «голых стен» власти Москвы вряд ли обеспечат.
Добавим, что программа затрагивает интересы порядка 1,6 млн москвичей.