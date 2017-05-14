Москва, 14 мая, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Участников массового митинга против планов мэрии Москвы по «реновации» пятиэтажек, который проходит 14 мая в Москве, начала задерживать полиция. Об этом как сообщает корреспондент ИА REGNUM, говорят организаторы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция на митинге против программы реновации жилого фонда Москвы

Якобы шедшие по улице Мясницкая скандировали лозунги: «Защитим жильё от жулья», и «дом Собянина под снос».

Однако пока данная информация неофициальная и подтверждения нет.

Организаторы призывают решивших высказаться против столичной программы реновации пятиэтажек не расходиться. Подчёркивают, что всё законно.

Напомним, что сегодняшний митинг обещает стать самым массовым. Однако с самого начала участников не торопились пропускать к сцене. Огромная очередь собралась у рамок металлоискателей.

Сама программа реновации, предлагаемая московскими властями, вызывает массу вопросов и недовольства москвичей. В частности, нет гарантии, что из обустроенных квартир собственников жилья переселят туда, где вновь придется делать ремонт. А вот компенсацию ремонта «голых стен» власти Москвы вряд ли обеспечат.

Добавим, что программа затрагивает интересы порядка 1,6 млн москвичей.