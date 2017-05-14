Москва, 14 мая, 2017, 15:38 — ИА Регнум. В Москве проходит митинг против программы реновации жилого фонда столицы. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против программы реновации жилого фонда Москвы

Сообщается, что на митинг против реновации, который проходит на проспекте Сахарова, пришли порядка 5 тысяч человек.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, тысячи участников митинга еще остаются перед рамками на вход, им препятствуют пройти на митинг. Независимый «Белый счетчик» дает более 17 тыс. участников митинга, организаторы сообщают о 30 тыс. участников.

Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумой законопроект, устанавливающий 12 гарантий для жителей города, чья жилая площадь попала в программу реновации жилищного фонда.