Москва, 14 мая, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин не рискнул прийти на массовый митинг против «реновации» пятиэтажек, который 14 мая проходит в столице. Он прислал представителя. Несмотря на призывы организаторов выслушать приехавшего, представитель правительства Москвы была освистана, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она пыталась выступать от лица и с точки зрения жителей, выступающих за реновацию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против программы реновации жилого фонда Москвы

«Не надо меня освистывать. У нас настолько плохие жилищные условия… мы имеем право на хорошее жилье. Мы просим, чтобы правительство Москвы услышало нас. Дало команду управляющим организациям, которые могли бы выслушать инициативные группы», — попыталась сказать представитель Собянина.

После этого микрофон отключили.

Напомним, что митинг на проспекте Академика Сахарова начался в 14.00. Однако проход на площадь серьёзно ограничили. Тысячи участников собрались перед рамками металлоискателей.